छठ से पहले यमुना की लहरों पर तैरता जहरीला झाग, ओखला बैराज पर केमिकल के छिड़काव से सफाई की कोशिश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में छठ महापर्व की तैयारी धूमधाम से की जा रही है। शनिवार को खरना मनाने के बाद रविवार को व्रति यमुना घाट पर शाम में सूर्यदेव को अर्घ्य देने पहुंचेंगी। हालांकि उससे पहले यमुना में फैली प्रदूषण रूपी झाग को खत्म करने के लिए केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है।