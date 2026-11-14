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दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके की जूता फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की कई गाड़ियां मौजूद

By Digital Desk Edited By: Shanu Sharma
Published: Sat, 14 Nov 2026 03:41 PM (GMT+05:30)

दिल्ली के मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र में एक जूता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई।

दिल्ली मंगोलपूरी के जूता फैक्ट्री में लगी आग। फोटो-एक्स पीटीआई

दिल्ली मंगोलपूरी के जूता फैक्ट्री में लगी आग। फोटो-एक्स पीटीआई

HighLights

  1. मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र में जूता फैक्ट्री में आग लगी।

  2. आग बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर।

  3. शनिवार को हुई घटना, बचाव कार्य जारी।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र में एक फुटवियर फैक्ट्री में शनिवार को आग लग गई। आग बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है।

 अपडेट जारी है

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