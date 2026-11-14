दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके की जूता फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की कई गाड़ियां मौजूद

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र में एक फुटवियर फैक्ट्री में शनिवार को आग लग गई। आग बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है।

VIDEO | Delhi: Fire breaks out at footwear factory in Mangolpuri Industrial area, several fire tenders on the spot. More details are awaited. #DelhiFire #Mangolpuri (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/bMxaLFgBcD — Press Trust of India (@PTI_News) November 14, 2026

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