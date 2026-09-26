नोएडा में युवा शक्ति दल अध्यक्ष के बिगड़े बोल, Video जारी कर CEC ज्ञानेश कुमार को दी गर्दन काटने की धमकी
नोएडा के रवि गौतम ने सीईसी ज्ञानेश कुमार की गर्दन काटने का एलान किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीईसी ने भाजपा को जिताने के लिए पद का दुरुपयोग किया।
HighLights
रवि गौतम ने गर्दन काटने का एलान किया
सीईसी पर भाजपा पक्षपात का आरोप
देश-संविधान के लिए खतरा बताया
जागरण संवाददाता, नोएडा। दो चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों को दरकिनार कर एसआइआर पर फैसला लेने की खबरों से उठे सियासी तूफान में घिरे मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।
अब नोएडा सेक्टर 63 के रहने वाले युवा शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि गौमत ने सीईसी ज्ञानेश कुमार के गर्दन काटने का एलान कर दिया है। उनका शनिवार को इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हुआ। ऐसे लोगों को देश और संविधान के लिए खतरा और देश का भविष्य खाने वाला बताया है।
चार मिनट के वीडियो में रवि गौतम कह रहे हैं कि सीईसी ज्ञानेश कुमार ने ऐसा कृत्य किया है। वह भूत और भविष्य काल मे नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति एक हत्या माफ करने का अवसर दें तो वह ज्ञानेश कुमार की गर्दन काटना चाहते हैं।
उन्होंने देश की आवाम का अधिकार काटा है।यहां तक की युवा का रोजगार काटा। एक राष्ट्रीय पार्टी को जिताने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया।हर चुनाव में वोट कटवाई।
September 26, 2026
हर संस्थान में ऐसे लोग, जो देश-संविधान को कर रहे खोखला
सीईसी ज्ञानेश कुमार ने मोदी-शाह के इशारे पर काम किया। कई बड़े नेताओं को भी चुनाव हरवाने में भूमिका रही है। इस साजिश के चलते ही मोदी-शाह 400 पार जैसी बड़ी-बड़ी बातें बोल रहे थे। इसका उदाहरण सांसदों को सस्पेंड करना हो या 2050 तक नहीं हिलाने जैसी बातें बोलना हो।
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हर सरकारी संस्थाओं में ऐसे काफी लोग हैं। देश और संविधान को खोखला कर रहे हैं। भाजपा को जिता रहे हैं। ऐसे लोगों को इंडिया गेट पर फांसी पर लटका देना चाहिए। यूपी में शिक्षकों को पीटना, बंगाल में 40 हजार वोटरों को हटाना, दिल्ली में केजरीवाल और बसपा को खत्म करने का प्रयास हो रहे हैं।
बसपा सुप्रीमो बार-बार कह रहीं कि चुनाव निष्पक्ष और बैलेट पेपर पर होना चाहिए। बंगाल चुनाव कार्यालय में आग लगा दी गई। सब चीज चुनाव से जुड़ी हैं। अच्छी सरकार चुनने पर सबको अधिकार मिलते है।
भाजपा का अहंकार
पेपर लीक और युवाओं के सुसाइड करने के पीछे भाजपा का अहंकार है। देश मे आंदोलन होगा, उसमें युवा शक्ति सहयोग करेगी। पिछले दिनों रवि गौतम मेरठ के एसएसपी से विवाद के बाद चर्चा में आए थे।
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