नोएडा में युवा शक्ति दल अध्यक्ष के बिगड़े बोल, Video जारी कर CEC ज्ञानेश कुमार को दी गर्दन काटने की धमकी

जागरण संवाददाता, नोएडा। दो चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों को दरकिनार कर एसआइआर पर फैसला लेने की खबरों से उठे सियासी तूफान में घिरे मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।

अब नोएडा सेक्टर 63 के रहने वाले युवा शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि गौमत ने सीईसी ज्ञानेश कुमार के गर्दन काटने का एलान कर दिया है। उनका शनिवार को इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हुआ। ऐसे लोगों को देश और संविधान के लिए खतरा और देश का भविष्य खाने वाला बताया है।

चार मिनट के वीडियो में रवि गौतम कह रहे हैं कि सीईसी ज्ञानेश कुमार ने ऐसा कृत्य किया है। वह भूत और भविष्य काल मे नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति एक हत्या माफ करने का अवसर दें तो वह ज्ञानेश कुमार की गर्दन काटना चाहते हैं।

हर सरकारी संस्थाओं में ऐसे काफी लोग हैं। देश और संविधान को खोखला कर रहे हैं। भाजपा को जिता रहे हैं। ऐसे लोगों को इंडिया गेट पर फांसी पर लटका देना चाहिए। यूपी में शिक्षकों को पीटना, बंगाल में 40 हजार वोटरों को हटाना, दिल्ली में केजरीवाल और बसपा को खत्म करने का प्रयास हो रहे हैं।