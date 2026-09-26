चुनाव आयोग के मुद्दे पर 30 सितंबर को INDI गठबंधन बड़ी बैठक, ज्ञानेश कुमार को हटाने पर विपक्ष का जोर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चुनाव आयोग, एसआईआर सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए इंडी गठबंधन की बैठक नई दिल्ली में 30 सितंबर को हो सकती है। सूत्रों ने शनिवार को संकेत दिया कि इस दौरान मिलकर विरोध-प्रदर्शन करने पर भी चर्चा हो सकती है। यह प्रस्तावित बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब विपक्षी पार्टियों के बीच तालमेल बढ़ा है।

यह तालमेल एसआईआर प्रक्रिया के कुछ पहलुओं को लेकर चुनाव आयोग के अंदर मतभेदों की खबरों और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की बढ़ती मांगों के बाद बढ़ा है। सूत्रों ने बताया कि विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर एक संगठित अभियान चलाने के तरीकों पर चर्चा कर सकती हैं।

इंडी गठबंधन के कई नेताओं ने विपक्षी पार्टियों, सिविल सोसाइटी समूहों और आम लोगों से अपील की है कि वे चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी चिंताओं के खिलाफ एकजुट हों। ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग विपक्षी अभियान का मुख्य मुद्दा- डेरेक ओ'ब्रायन तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव डेरेक ओ'ब्रायन ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग विपक्षी अभियान का मुख्य मुद्दा बनी रहेगी। इसके अलावा, सीईसी चुनने की प्रक्रिया में बदलाव और एसआईआर का विरोध करने जैसी मांगों पर भी जोर होगा।"

बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से कहा है कि विपक्षी दलों को साथ बैठना चाहिए। इस मुद्दे पर पार्टी की रणनीति पर चर्चा के लिए कांग्रेस वर्किंग कमिटी की बैठक 29 सितंबर को होनी है। विपक्षी पार्टियां कुमार को हटाने के लिए एक नए नोटिस पर भी काम कर रही हैं। विपक्ष की ओर से यह इस तरह की तीसरी कोशिश होगी।