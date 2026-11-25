जागरण संवाददाता, नोएडा। भारतीय मानक ब्यूरो, नोएडा की टीम ने पुलिस के सहयोग से ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी स्थित ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड (ब्लिंकिट) के परिसर में छापेमारी की। इस दौरान फर्जी आईएसआई मार्क और पंजीकरण चिह्न का इस्तेमाल कर रखे गए कई उत्पाद बरामद किए गए।

बीआईएस की टीम ने मौके से संबंधित सामग्री जब्त कर ली। जांच के दौरान परिसर में एक्स एच ब्रांड की इलेक्ट्रिक केतली, स्टीमर, लैंप और टॉर्च भंडारण के साथ बिक्री के लिए प्रदर्शित मिले। इन उत्पादों पर आईएसआई मार्क और पंजीकरण चिह्न अंकित थे।