ग्रेटर नोएडा में बागेश्वर धाम सरकार की एंट्री, जयकारों से गूंज उठा रामलीला मैदान; संकट निवारण हवन में पहुंचे

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर पाई वन गांव ऐच्छर स्थित श्री धार्मिक रामलीला ग्राउंड में बुधवार को भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। यहां आयोजित संकट निवारण सामूहिक महायज्ञ में बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री शामिल हुए।

उनके आगमन की सूचना पर ग्रेटर नोएडा से हजारों श्रद्धालु रामलीला ग्राउंड की ओर उमड़ पड़े और बागेश्वर धाम सरकार के जयकारों से पूरा पंडाल गूंज उठा। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन कुंड में आहुति देकर हवन की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने मंच से भक्तों को संबोधित किया।

अपने चिर-परिचित अंदाज में उन्होंने सनातन धर्म की महिमा, भगवान हनुमान की भक्ति और जीवन में सकारात्मकता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जब सामूहिक रूप से हवन और प्रार्थना की जाती है तो नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और समाज में सुख-समृद्धि आती है।