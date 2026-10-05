अलार्म बजा न इंटरकॉम, ग्रेटर नोएडा के अजनारा होम्स में 20 मिनट लिफ्ट में फंसे रहे 14 लोग; बच्चों की हालत बिगड़ी

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अजनारा होम्स सोसायटी के एम टावर में सोमवार शाम बड़ा हादसा होते-होते बचा। लिफ्ट में पांच बच्चे, तीन महिलाओं समेत 14 लोग करीब 20 मिनट तक फंसे रहे।

इस दौरान बच्चों को सांस लेने में तकलीफ हुई और एक बच्चा डर से रोने लगा। लिफ्ट में फंसे सोसायटी निवासी एसएस पांडे ने बताया कि शाम को 14 लोग ऊपर से नीचे जा रहे थे। पहली मंजिल पर आते ही लिफ्ट झटका लेकर रुक गई।

10 मिनट तक दरवाजा नहीं खुला तो लोगों ने गेट पीटकर मदद मांगी। शोर सुनकर अन्य निवासियों ने मेंटेनेंस और सुरक्षा टीम को बुलाया, तब जाकर सभी को बाहर निकाला गया। मेंटेनेंस की लापरवाही से दो लिफ्ट खराब निवासियों का आरोप है कि टावर में तीन लिफ्ट हैं, लेकिन मेंटेनेंस की लापरवाही से दो पहले से ही खराब थीं। एक सर्विस लिफ्ट सुबह से बंद थी, दूसरी दोपहर में खराब हो गई। शाम को पूरी बिल्डिंग एक ही लिफ्ट के भरोसे थी और वही बंद हो गई।