आशीष चौरसिया, ग्रेटर नोएडा। औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में एआई और आधुनिक कैमरा तकनीक की मदद से गुणवत्ता जांच की प्रक्रिया को अधिक तेज और सटीक बनाया जा रहा है।

इसी दिशा में सी-ट्रू नाम से विकसित आटोमेटेड विजुअल इंस्पेक्शन मशीन एक मिनट में 600 उत्पादों की जांच करने में सक्षम है। इसे नॉलेज पार्क स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित तीन दिवसीय फार्मास्युटिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट कनवेंशन (पीएमईसी) इंडिया में प्रदर्शित किया गया।

उत्पादों को स्वचालित तरीके से अलग किया जाएगा मशीन में हाई पिक्सल और हाई फ्रेम रेट कैमरों के साथ एआइ आधारित डीप लर्निंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इससे उत्पादों में मौजूद छोटी से छोटी खामी की पहचान कर खराब उत्पादों को स्वचालित तरीके से अलग किया जा सकता है।

कंपनी के पदाधिकारी ने बताया कि मशीन की प्रमुख विशेषताओं में फिलिंग वॉल्यूम की जांच, उत्पादों में दिखाई देने वाले कणों की पहचान और कास्मेटिक डिफेक्ट का पता लगाना शामिल है। निरीक्षण की प्रक्रिया को किया जाएगा कस्टमाइज जरूरत के अनुसार हाई वोल्टेज लीकेज डिटेक्शन, वैक्यूम या प्रेशर डिके मेथड और हेडस्पेस गैस एनालिसिस जैसी सुविधाएं भी जोड़ी जा सकती हैं। इस तकनीक की खासियत कैमरा नान-ट्रैकिंग विजुअल इंस्पेक्शन सिस्टम है।