अरविंद मिश्रा, ग्रेटर नोएडा। आगरा में नए शहर के मास्टर प्लान को प्रदेश सरकार की मंजूरी जल्द मिल सकती है। यमुना प्राधिकरण ने न्यू आगरा के मास्टर प्लान को स्वीकृति के लिए शासन को भेज दिया है।

14 हजार हेक्टेयर में नया शहर बसाया जाएगा। शासन से मास्टर प्लान को स्वीकृति के बाद यीडा जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करेगा। यमुना प्राधिकरण के फेज दो में शामिल आगरा अर्बन शहर को औद्योगिक शहर के तौर पर विकसित किया जाएगा।

प्रदूषण मुक्त उद्योग होंगे स्थापित इसमें प्रदूषण मुक्त उद्योग स्थापित होंगे। उद्योगों के साथ शहर में आवासीय और संस्थागत गतिविधियों के लिए भी सेक्टर विकसित होंगे। सुनियोजित शहरी विकास के साथ उद्योगों और रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे। नए शहर में प्रदूषण मुक्त और पर्यावरण के अनुकूल विकसित किया जाएगा।

यीडा सीईओ राकेश कुमार सिंह का कहना है कि मास्टर प्लान को स्वीकृति के लिए शासन को भेज दिया गया है। शासन से स्वीकृति के बाद शहर के विकास की योजना पर काम शुरू किया जाएगा। शहर के ढांचागत विकास पर होगा काम शुरू जमीन क्रय या अधिग्रहण कर विकास योजनाएं निकाली जाएंगी। शहर के ढांचागत विकास पर काम शुरू होगा। सड़क, बिजली, पानी, सीवर के साथ ट्रांसपोर्ट आदि बुनियादी ढांचागत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। उद्योग के साथ आवासीय योजनाएं निकाली जाएंगी।