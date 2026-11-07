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गाजियाबाद पुलिस चौकी ब्लास्ट केस में नया मोड़, एलिवेटेड रोड से फेंका था विस्फोटक; किस संगठन ने ली जिम्मेदारी?

By ashutosh gupta Edited By: Kapil Kumar
Published: Sat, 07 Nov 2026 01:45 PM (IST)

गाजियाबाद की वसुंधरा पुलिस चौकी में हुए ब्लास्ट में नया खुलासा हुआ है कि विस्फोटक एलिवेटेड रोड से फेंका गया ...और पढ़ें

HighLights

  1. वसुंधरा पुलिस चौकी में शुक्रवार रात अचानक हुआ ब्लास्ट।

  2. जांच में सामने आया, विस्फोटक एलिवेटेड रोड से फेंका गया।

  3. 'गाजी-2' नामक संगठन ने एक्स पर ली जिम्मेदारी।

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद में इंदिरापुरम थाना क्षेत्र की वसुंधरा पुलिस चौकी में शुक्रवार रात अचानक हुए ब्लास्ट को लेकर कई अहम तथ्य सामने आए हैं। रात करीब 10 बजे अचानक हुए ब्लास्ट से दो कमरों की खिड़कियां टूट गईं। दीवार में भी दरार आ गई।

वहीं, शनिवार सुबह मौके पर पुलिस कमिश्नर जे रविन्द्र गौड़ भी पहुंचे। उनके अलावा आईबी समेत अन्य एजेंसियां भी जांच के लिए पहुंची हैं। पुलिस की जांच में नया तथ्य सामने आया है कि एलिवेटेड रोड से विस्फोटक फेंका गया था। कमिश्नर ने जांच के बाद आगे की कार्रवाई की बात कही है।

गाजी-2 ने ली जिम्मेदारी

वसुंधरा पुलिस चौकी में हुए ब्लास्ट की जिम्मेदारी गाजी-2 नाम के एक संगठन ने ली है। हालांकि, अभी यह कंफर्म नहीं हो पाया है कि यह आतंकी संगठन है या फिर कोई धार्मिक संगठन है?

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गाजी-2 ने एक्स पर पोस्ट कर ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली है। जिस अकाउंट से की पोस्ट की गई है, उसके दो फॉलोअर हैं। अगस्त 2025 में यह अकाउंट बना है।

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