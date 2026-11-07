वसुंधरा पुलिस चौकी में रात 10 बजे धमाका, टूट गईं खिड़कियां; AC कंप्रेसर या पटाखे बने वजह?

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र की वसुंधरा पुलिस चौकी में शुक्रवार रात अचानक हुए ब्लास्ट से दो दीवारों में दरारें आ गई। हादसे में एक युवक घायल हो गया। ब्लास्ट का कारण एसी का कंप्रेसर फटने और पुलिस चौकी में रखे पटाखे माना जा रहा है।

रात करीब 10 बजे अचानक हुए ब्लास्ट से दो कमरों की खिड़कियां टूट गईं। दीवार में भी दरार आ गई। ब्लास्ट से चौकी में अफरातफरी का माहौल बन गया। एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया एक हादसे मे डिलीवरी बॉय घायल है। वह किसी काम से चौकी में आया था।