ग्रेटर नोएडा में 5 मौतों के केस में बड़ा खुलासा, जहरीले रसायन की खरीद पर गहराया रहस्य; एक झटके में उजड़ा परिवार

मनोज कुमार शर्मा, जेवर (ग्रेटर नोएडा)। ग्रेटर नोएडा में रबूपुरा के नगला पदम गांव में एक ही परिवार के पांच सदस्यों की मौत के मामले में तीन माह पुरानी रासायनिक पदार्थ की खरीद जांच का अहम पहलू बन गई है।

सूत्रों के मुताबिक, 11 जुलाई को महेश के बेटे साक्षात के नाम पर बनी साक्षा फर्म के लिए गाजियाबाद से 500-500 ग्राम सोडियम नाइट्राइट के दो पैकेट 1296 रुपये डिलीवरी हुए थे। 17 अक्टूबर को महेश, उसकी पत्नी ललिता और तीन बच्चों के मृत मिलने के बाद इस जहरीले रसायन को मंगाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, पुलिस ने इसके सेवन को लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ भी कहने से बचाव किया।

वहीं, सूत्रों की मानें तो पुलिस जहरीले रसायन की खरीद किसने की और उसकी डिलीवरी से जुड़े अहम तथ्यों की जांच कर रही है। बड़ी बहन के नाम कर दी संपत्ति जानकारी के मुताबिक, महेश गांव की जमीन के मुआवजे, दिल्ली स्थित पुश्तैनी मकान को बहनों को देने के बाद से परेशान था। जिस मकान में वह परिवार के साथ रहता था, जो परिवार के सिर छुपाने का अंतिम आशियाना बचा था। उसकी मां चंद्रवती ने 18 अगस्त 2025 को 200 वर्गगज का यह मकान उसकी बड़ी बहन सुनीता के नाम कर दिया था।

महेश को मकान के दाखिल खारिज होने के बाद इसकी जानकारी अगस्त में मिली, तो उसने धोखा महसूस करते हुए आत्महत्या की पटकथा लिख डाली। ग्रामीणों के मुताबिक, महेश अपने नजदीकियों से आत्महत्या करने की बात भी कहता था। उसने पहले भी जहर खाकर जान देने का प्रयास किया और अपने पास ऐसे जहरीले पदार्थ होने की बात कहता था, जिससे थोड़ी देर में जान जा सकती है।

सूत्रों के मुताबिक महेश ने अपने मकान पर दुकान के पास साक्षा फर्म का पोस्टर भी लगा रखा था, यहीं पर जहरीले पदार्थ की डिलीवरी हुई थी। पोस्टर पर वॉलेट, एटीएम कार्ड और बिजनेस कार्ड संबंधी सुविधाएं देने का उल्लेख था। मौत के कारण और रसायन की संभावित भूमिका की पुष्टि विसरा जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी।