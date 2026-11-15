दो चौकी प्रभारी और सिपाही निलंबित, 17 पर नजर; मुजफ्फरनगर एसएसपी सूरज राय की कार्रवाई से मची खलबली

संवाद सहयोगी, मुजफ्फरनगर। एसएसपी सूरज कुमार राय ने शुक्रवार देर रात मंसूरपुर थाने की बेगराजपुर चौकी प्रभारी ललित कुमार व छपार थाने की बसेड़ा चौकी प्रभारी सुनील कुमार व सिपाही जय सिंह को लापरवाही के चलते निलंबित कर दिया। अभी एसएसपी की नजर में 17 चौकी प्रभारी पर हैं। यह सभी अपने कार्य में लापरवाही बरत रहे हैं। उनकी जांच कराई जा रही हैं। एसएसपी ने यह कार्रवाई अपने फीड बैक दस्ता की ओर से की गई जांच के बाद की।

एसएसपी ने जानकारी जुटाने के लिए बनाया है फीड बैक दस्ता एसपी सिटी अमृत जैन ने बताया कि बसेड़ा चौकी प्रभारी सुनील कुमार एवं सिपाही जय सिंह ने 6 नवंबर की रात में बैटरी चोर पकड़े थे जिन्हें छोड़ दिया गया। इसके अलावा मंसूरपुर थाने की बेगराजपुर पुलिस चौकी क्षेत्र के गांव जड़ौदा में दशहरा पर्व पर एक घर में चोरी हुई थी। इस घटना के बाद भैया दूज की रात में फिर से इसी घर के पास एक अन्य मकान में चोरी हो गई। दोनों मामलों में लापरवाही पाए जाने पर दोनों चौकी प्रभारी एवं सिपाही के खिलाफ कार्रवाई की गई है।