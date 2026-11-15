मुजफ्फरनगर के नए डीएम सुनील कुमार सिंह ने संभाला चार्ज, बोले- कानून व्यवस्था और जन कल्याण पर रहेगा फोकस
डीएम सुनील कुमार सिंह ने मुजफ्फरनगर में कार्यभार संभाला, जहाँ उन्होंने कानून व्यवस्था और जन कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष ध्यान देने की बात कही।
HighLights
डीएम सुनील कुमार सिंह ने मुजफ्फरनगर में कार्यभार ग्रहण किया
कानून व्यवस्था और जन कल्याणकारी योजनाओं पर रहेगा जोर
सभी वर्गों के उत्थान और पात्रों को लाभ दिलाना प्राथमिकता
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। डीएम सुनील कुमार सिंह ने शनिवार शाम को जनपद में पहुंचकर चार्ज ग्रहण कर लिया। कलेक्ट्रेट स्थित कोषागार में उन्होंने चार्ज ग्रहण किया। अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों से परिचय लिया।
इसके बाद आवास पर पहुंचे और निवर्तमान डीएम उमेश मिश्रा से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था और जन कल्याणकारी योजनाओं पर फोकस रहेगा। सभी वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किए जाएंगे। अधिक से अधिक पात्रों को योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए प्रयासरत रहेंगे।
सुनील कुमार सिंह वर्ष 2015 से 2017 तक एडीएम वित्त एवं राजस्व रहे हैं। कुछ समय के लिए उनके पास एडीएम प्रशासन का अतिरिक्त चार्ज भी रहा था। सुनील सिंह को प्रशासनिक व्यवस्था का लंबा अनुभव है।
सितंबर 2024 को आए थे डीएम उमेश मिश्रा
सितंबर 2024 को उमेश मिश्रा का जनपद मुजफ्फरनगर में डीएम पद पर तबादला हुआ था। दो साल से अधिक समय वो जनपद के डीएम रहे। इनके कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य हुए। शुकतीर्थ में 200 करोड़ रुपये से अधिक कार्य कराए गए। शुकतीर्थ विकास परिषद कार्यालय की नींव रखी। कानून व्यवस्था का दुरुस्त रखने, सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करने समेत प्रगतिशील किसानों को आगे बढ़ाने संबंधित कार्य किए। कलेक्ट्रेट को शहर से बाहर ले जाने की कार्ययोजना तैयार की गई, लेकिन विवाद के चलते कलेक्ट्रेट में ही स्थाई डीएम कार्यालय का निर्माण शुरू कराया।