मुजफ्फरनगर के नए डीएम सुनील कुमार सिंह ने संभाला चार्ज, बोले- कानून व्यवस्था और जन कल्याण पर रहेगा फोकस

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। डीएम सुनील कुमार सिंह ने शनिवार शाम को जनपद में पहुंचकर चार्ज ग्रहण कर लिया। कलेक्ट्रेट स्थित कोषागार में उन्होंने चार्ज ग्रहण किया। अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों से परिचय लिया।

इसके बाद आवास पर पहुंचे और निवर्तमान डीएम उमेश मिश्रा से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था और जन कल्याणकारी योजनाओं पर फोकस रहेगा। सभी वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किए जाएंगे। अधिक से अधिक पात्रों को योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए प्रयासरत रहेंगे।