पन्नी खोलकर देखा तो सहम गया लोगों का दिल, मुजफ्फरनगर नाले में मृत मिला नवजात; लोग बोले- ऐसी क्या मजबूरी?

संवाद सहयोगी, खतौली (मुजफ्फरनगर)। शनिवार को मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। बुढ़ाना रोड नाले में पन्ना में लिपटा शव पड़ा मिला। पुलिस ने नवजात के शव को पोस्टमार्टम के भिजवा दिया है। नवजात शिशु को फेंककर जाने वालों की पहचान के लिए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही हैं।

शनिवार की सुबह लगभग सात बजे की है। बुढ़ाना रोड स्थित नाले में सफाई कर्मियों ने नाले में पन्नी में लिपटा नवजात का शव पड़ा देखा। इसे देख वह सन्न रह गए। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और नवजात शिशु के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

पन्नी में लपेटकर नाले में फेंका, दम घुटने से हुई मौत इंस्पेक्टर दिनेशचंद्र बघेल ने बताया कि नवजात लड़का था। वह स्वस्थ अवस्था में था और संभवत दम घुटने से उसकी मौत हुई है। उसे किसने और क्यों फेंका गया है। इसकी छानबीन की जा रही है। इस घटना को लेकर सड़क औेर उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद ली जा रही है। जल्द नवजात शिशु को नाले में फेंकने वालों की पहचान कर गिरफ्तार किया जाएगा।