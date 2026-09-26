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आधी रात के बाद अमरोहा में मौसम बदला: तेज हवा और बारिश से धान की फसल पर संकट

By Digital Desk Edited By: Abhishek Saxena
Published: Sat, 26 Sep 2026 08:57 AM (IST)

अमरोहा में आधी रात के बाद मौसम में अचानक बदलाव आया, जहां तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी शुरू हो गई। ...और पढ़ें

UP Weather:

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HighLights

  1. आधी रात के बाद अमरोहा में मौसम ने अचानक करवट बदली।

  2. तेज हवा और बूंदाबांदी से मौसम में ठंडक का एहसास।

  3. खेतों में खड़ी धान की फसल को बारिश से नुकसान की चिंता।

जागरण संवाददाता, अमरोहा। शनिवार को आधी रात के बाद मौसम अचानक बदल गया आसमान में बादल छाए और तेज हवा के झोंके के साथ बूंदाबांदी शुरू हो गई। वर्षा से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं क्योंकि, उनकी धान की फसल में अभी खेतों में खड़ी है। लगातार वर्षा से नुकसान हो सकता है। 

यूं तो मौसम विभाग ने जनपद में आंधी और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। जिसे देखते हुए प्रशासन ने स्कूल-कॉलेजों में एक दिन शनिवार का अवकाश घोषित किया था।

मौसम के बदलाव का असर रात 12 बजे के बाद नजर आया आसमान में उम्र घुमड़ कर बादल छाए और तेज हवा के झोंकों संग बूंदाबांदी शुरू हो गई।

बूंदाबांदी से ठंडा हुआ मौसम

धनौरा और हसनपुर क्षेत्र में जमकर बदरा बरसे। हवा के झोंके तो ठहर गए लेकिन बूंदाबांदी का सिलसिला लगातार चलता रहा। शनिवार की सुबह जब लोगों की आंख खुली तो पानी बरस रहा था। मौसम के इस बदलाव ने लोगों को ठंड का एहसास कराया है। हालांकि सबसे ज्यादा बेचैन किसान हुए। क्योंकि उनकी धान की फसल पूरी तरह परिपक्व अवस्था में है। आंधी और बारिश से उसमें बड़ा नुकसान हो सकता है।

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