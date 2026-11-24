जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। अमरोहा जिले के नौगावां सादात में आयोजित मिस्टर यूपी बाडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में मुजफ्फरनगर के सुमित कुमार ने शानदार प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

उन्होंने 55 से 60 किलोग्राम भार वर्ग में प्रदेशभर से आए प्रतिभागियों को पछाड़ते हुए प्रथम स्थान हासिल किया। उनकी इस उपलब्धि से जिले का नाम रोशन हुआ है।

प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से करीब 200 बाडी बिल्डरों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में अलग-अलग भार वर्गों में खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। 55 से 60 किलोग्राम भार वर्ग में सुमित कुमार ने अपनी बेहतरीन शारीरिक बनावट और दमदार प्रदर्शन कर निर्णायकों को प्रभावित किया और गोल्ड मेडल हासिल किया।