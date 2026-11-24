डिजिटल डेस्क, अमृतसर। अमृतसर के गोल्डन टेंपल में श्री गुरु नानक देव जी के 557वें प्रकाश पर्व के अवसर पर भव्य सजावट और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है।

पूरे परिसर को फूलों और रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। इस बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालु अरदास के लिए और पवित्र सरोवर में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं।

गोल्डन टेंपल के आसपास का आसमान आतिशबाजी से जगमगा उठा है। अमृतसर का नजारा कुछ ऐसा था कि पूरा इलाका रोशनी से जगमगाया हुआ है, जिसके बीचोंबीच गोल्डन टेंपल चमक रहा है और उसके चारों ओर आतिशबाजी हो रही है। गुरुपर्व को मनाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु अमृतसर में मौजूद हैं।

बता दें कि सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी का जन्मदिवस प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिया के दिन गुरु नानक जयंती के रूप में मनाया जाता है। गुरु नानक देव जी ने एक ओंकार, प्रेम, एकता, निस्वार्थ सेवा और समानता का संदेश समस्त विश्व को दिया था।

पीएम मोदी ने दी बधाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके पर लोगों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि उनकी हमेशा रहने वाली शिक्षाएं इंसानियत को रास्ता दिखाती हैं और लोगों को दया, एकजुटता और सबकी भलाई पर आधारित समाज बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफार्म पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने लिखा,

श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के पावन मौके पर हार्दिक शुभकामनाएं। उनकी हमेशा रहने वाली शिक्षाएं इंसानियत को रास्ता दिखाती हैं। उनका संदेश हमें दया, एकजुटता और सबकी भलाई पर आधारित समाज बनाने के लिए प्रेरित करे। पोस्ट में उन्होंने वीडियो मैसेज भी भेजा है।