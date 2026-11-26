जागरण संवाददता, मुजफ्फरनगर। सांप्रदायिक दंगे के दौरान पुरबालियान गांव में ट्रैक्टर-ट्रॉली सवार काकड़ा गांव के 60 वर्षीय किसान राजू उर्फ राजबीर, 21 वर्षीय, विकास उर्फ कल्लू तथा 65 वर्षीय महेंद्र की हत्या की गई थी। इस मामले में न्यायालय ने आठ आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।

हत्याकांड को लेकर 33 गवाह पेश किए गए थे, जो पक्षद्रोही हो गए। विशेष न्यायालय, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के पीठासीन अधिकारी डॉ. विजय कुमार ने निर्णय सुनाया। जानसठ के गांव कवाल में शाहनवाज हत्याकांड के बाद मलिकपुरा के ममेरे-फुफेरे भाइयों सचिन एवं गौरव की मुस्लिम समाज के लोगों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद जनपद में सांप्रदायिक उन्माद फैल गया था। सात सितंबर 2013 को हिंदू पक्ष के लोगों ने नंगला मंदौड में पंचायत की थी। यहां से काकड़ा गांव के ग्रामीण ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर लौट रहे थे।

मंसूरपुर-शाहपुर मार्ग पर पुरबालियान गांव में सड़कों पर खड़े हमलावरों ने ईंट-पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। लाठी-डंडों से हमला किया गया। इस हमले में राजू उर्फ राजबीर और विकास उर्फ कल्लू की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि घायल महेंद्र की इलाज के दौरान मौत हुई थी। 14 सितंबर को अजेंद्र ने शाहपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई।

पुलिस ने 10 आरोपितों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया गया। ट्रायल के दौरान आरोपनी साउद और यामीन की मृत्यु हो गई। इस मुकदमे की दो अलग-अलग पत्रावली पर एक साथ निर्णय सुनाया गया। जिसमें आरोपित आजाद, शौकत, जिला, आशु उर्फ आश मोहम्मद, साकिर अली, नूर हसन, लियाकत, अली मोहम्मद को सोमवार को सुनवाई के बाद दोषमुक्त कर दिया। सांप्रदायिक दंगे के बाद सांसद राहुल गांधी जनपद में आए थे। तब वह शरणार्थियों के शिविर समेत काकड़ा में तीनों पीड़ित परिवारों से मिले थे।