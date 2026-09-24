बेटे की मौत के बाद नहीं देखा गया बहू का सूनापन, सास ने करवाई दूसरी शादी; चर्चा का विषय बनी यूपी की सुनीता

जागरण संवाददाता, खतौली (मुजफ्फरनगर)। समाज में सास और बहू के रिश्ते को लेकर कई तरह की बातें बनाई जाती हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर के खतौली कस्बे से एक ऐसी मिसाल सामने आई है जिसने इंसानियत और प्यार की नई परिभाषा लिख दी है। यहां एक सास ने अपने युवा बेटे को खोने के बाद भी अपनी हिम्मत नहीं हारी और अपनी पुत्रवधू के ढलते जीवन में खुशियों का नया रंग भरने के लिए उसका पुनर्विवाह कराया।

कस्बे के मुहल्ला दयालपुरम की रहने वाली सुनीता के परिवार पर बीते कुछ समय में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। पहले उनके पति ओमपाल का साया सिर से उठ गया और फिर कुछ समय बाद ही उनके बेटे रोहित की संदिग्ध परिस्थितियों में असमय मौत हो गई। पति की मौत के बाद रोहित की पत्नी मीनाक्षी पूरी तरह से टूट चुकी थी। कम उम्र में ही बेसहारा हुई बहू के भविष्य को लेकर सुनीता बेहद चिंतित रहने लगीं।

बहू को बेटी माना और लिया बड़ा फैसला

सुनीता ने अपनी पुत्रवधू मीनाक्षी के आंसुओं को पोंछते हुए उसे केवल बहू न समझकर एक बेटी का दर्जा दिया। उन्होंने तय किया कि वह मीनाक्षी की पूरी जिंदगी अंधकार में नहीं बीतने देंगी। काफी सोच-विचार के बाद उन्होंने मीनाक्षी का पुनर्विवाह कराने का साहसिक और सराहनीय निर्णय लिया।