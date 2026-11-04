 दिवाली से पहले बड़ी कार्रवाई, रसगुल्लों में मक्खियां मिलीं तो खाद्य विभाग ने 220 किलोग्राम नष्ट कराए

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। दीपावली पर्व के दृष्टिगत खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिष्ठान भंडारों, दुकानों पर जांच की।

जांच के दौरान जौली रोड पर मिष्ठान भंडार पर बिक्री के लिए रखे रसगुल्लों में मक्खियां पड़ी मिलीं। इस पर तत्काल 220 किलोग्राम रसगुल्लों को नष्ट कराया गया। आरोपित दुकानदार के विरुद्ध नोटिस जारी किया गया है।

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम मिठाइयों, खाद्य सामग्री की जांच करने में लगी है। सहायक आयुक्त द्वितीय अर्चना धीरान ने मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय प्रधान के साथ मिष्ठान भंडारों की जांच की।

कूकड़ा स्थित गोपाल जी स्वीट्स से गुणवत्ता जांच के लिए खाद्य पदार्थ खोया का एक नमूना भरा गया। जौली रोड स्थित नेहा मिष्ठान भंडार पर रस माधुरी रसगुल्लों का भी नमूना भरा गया। यहां दो ड्रम में भरे रसगुल्लों में मक्खियां पड़ी मिली। इसे टीम ने खाने योग्य नहीं माना है।