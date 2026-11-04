काजू कतली से लेकर रस्सी बम तक... दिवाली पर बरेली के बाजारों में आई ‘मिठाई और पटाखों’ वाली मोमबत्तियां!

जागरण संवाददाता, बरेली। दीपावली पर घरों को रोशन करने के लिए लोग दीयों के साथ मोमबत्तियां भी खूब खरीद रहे हैं। इस बार बाजार में सामान्य मोमबत्तियों के अलावा फूल, मिठाई, पटाखे और अन्य आकर्षक आकारों में डिजाइनर मोमबत्तियां उपलब्ध हैं। अलग-अलग रंग, आकार और खुशबू वाली मोमबत्तियां लोगों को आकर्षित कर रही हैं। ग्राहक पसंद और बजट के अनुसार इनकी खरीदारी कर रहे हैं।

बाजार में सामान्य मोमबत्तियों की कीमत करीब 240 रुपये प्रति किलो है। वहीं, डिजाइनर मोमबत्तियों के दाम उनके आकार और बनावट के अनुसार अलग-अलग हैं। पुराना रोडवेज स्थित बाजार में मिठाइयों के आकार वाली मोमबत्तियां लोगों को खासतौर पर पसंद आ रही हैं।

यहां मिठाई के डिब्बे की तरह पैक मोमबत्तियां 400 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रही हैं। इनमें लड्डू, सोनपापड़ी, बर्फी और गुलाब जामुन के अलग-अलग सेट तैयार किए गए हैं। सिविल लाइंस में प्रसाद टाकरी के सामने कारोबारी आरआर देवल ने बताया कि उनके पास विभिन्न प्रकार की मिठाइयों के आकार वाली मोमबत्तियां उपलब्ध हैं। इनमें गुजिया, रसमलाई, घेवर, बालूशाही, इमरती, रस्सी बम और छप्पन भोग जैसे डिजाइन शामिल हैं। इन्हें खासतौर पर दीपावली के लिए तैयार कराया गया है। लोग इन्हें अपने घरों को सजाने और उपहार देने के लिए भी पसंद कर रहे हैं।