बरेली वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी: 6 महीने में खत्म होगा बाकरगंज कूड़े का पहाड़, बनेगा शहर का सबसे बड़ा पार्क

जागरण संवाददाता, बरेली। सथरापुर सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट संचालन के बाद वर्षों से दुर्गंध, धूल और प्रदूषण झेल रहे बाकरगंज के लोगों को अब कूड़े के पहाड़ से मुक्ति मिलने की उम्मीद है। इसको लेकर निगम ने कवायद तेज कर दी है। अगले छह माह में यहां जमा पुराने कचरे का पूरी तरह निस्तारण करने का लक्ष्य रखा है।

इसके लिए बाकरगंज में मशीनों से लीगेसी वेस्ट की प्रोसेसिंग तेज की जा रही है। साथ ही सथरापुर प्लांट शुरू होने से शहर से निकलने वाले रोजाना के कचरे को अब वहीं भेजा जा रहा है। इससे बाकरगंज में नए कचरे का ढेर लगना बंद हो रहा और पुराने कूड़ा को हटाने पर पूरा जोर दिय जा रहा। अधिकारियों के अनुसार कूड़े का पहाड़ हटने के बाद इसी जमीन पर शहर का सबसे बड़ा पार्क और उसके पास पीपीपी मोड पर आवासीय योजना विकसित की जाएगी।

15.25 लाख टन में से 13 लाख का निस्तारण नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि, बाकरगंज में वर्षों से एकत्र 15.25 लाख टन लीगेसी वेस्ट में से लगभग 13 लाख टन कचरे का निस्तारण किया जा चुका है। अब 2.25 लाख टन कचरा शेष है।