मुजफ्फरनगर में नकली नोट गिरोह का भंडाफोड़, दिल्ली के फ्लैट में चल रही थी 'मिनी टकसाल', 3 गिरफ्तार

संवाद सहयोगी जागरण, मुजफ्फरनगर। बुढ़ाना कोतवाली पुलिस ने दिल्ली में स्कैन कर नकली नोट बनाने व बाजार में खपाने वाले मास्टरमाइंड व उसके दो साथियों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों से पांच लाख 26 हजार के नकली नोट बरामद हुए। नकली नोट बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले लैपटाप, प्रिंटर व अन्य सामान बरामद हुआ है। मास्टरमाइंड बी फार्मा तक पढ़ा है तो दो आरोपितों ने बीए तक शिक्षा प्राप्त की है।



एसएसपी सूरज कुमार राय ने गुरुवार को पुलिस लाइन सभागार में प्रेसवार्ता में बताया कि बुढ़ाना कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग मेरठ-करनाल हाईवे पर स्थित वाजिद के होटल के बराबर में बुढ़ाना कांधला मार्ग पर ट्यूबवेल के पास खड़े हैं, उनके पास नकली नोट हैं। पुलिस ने वहां तीन आरोपितों को पकड़ कर पूछताछ कर तलाशी ली तो नकली नोट बरामद हुए।

आरोपित शुभम ने बताया कि उसका फ्लैट दिल्ली नरेला में है। वहां पर वे लोग नकली नोट बनाते हैं। इसके बाद फ्लैट की तलाशी ली तो वहां से एक लाख 26 हजार 500 रुपये के नकली नोट व नकली नोट बनाने के लिए उपयोग होने वाले लैपटाप, कलर प्रिंटर, काटन पेपर बंडल, बटर पेपर बंडल आदि बरामद किया। तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। इस गिरोह के बरेली, देहरादून व महाराष्ट्र निवासी तीन साथियों की तलाश है।