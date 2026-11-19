संवाद सहयोगी, मुजफ्फरनगर। नगर के रेशू विहार में भागवत कथा के दौरान महिलाओं की चेन चोरी होने के मामले में सिविल लाइंस पुलिस ने पांच महिलाओं को गिरफ्तार किया है। उनके बताए स्थान से दो सोने की और एक आर्टिफिशियल चेन बरामद की। दो श्रद्धालु महिलाओं ने सोने की चेन की पहचान भी की। आरोपित महिलाएं इंटरनेट मीडिया से कथा की जानकारी पाकर यहां पहुंची थीं।



एसपी सिटी अमृत जैन ने बताया कि 13 नवंबर को रेशू विहार में भागवत कथा के दौरान महिलाओं की चार सोने की चेन चोरी हुई थीं। चेन चोरी करने वाली पांच महिलाएं बुधवार सुबह फिर से कथा स्थल के पास आईं। शिकायतकर्ता और अन्य महिलाओं ने पांचों महिलाओं को पकड़ कर पुलिस को सूचना दी।

पुलिस ने उन्हें सुबह करीब सवा आठ बजे हिरासत में लिया। महिलाओं ने अपने नाम दिल्ली की इंदिरापुरी स्थित जेजे कॉलोनी निवासी पंजवरना, सेरा, मुन्नी, करुणा और रोशनी बताए। तलाशी में उनसे कोई सामान बरामद नहीं हुआ। एसपी सिटी ने बताया कि आरोपित महिलाओं को जेल भेजा गया है। चोरी की धारा में दर्ज मुकदमे में बरामदगी की धारा बढ़ाई है। आरोपितों के आपराधिक इतिहास का अभी पता नहीं चला है। टीम को भेजकर जानकारी जुटाई जाएगी।

ऐसे चोरी कर छिपाई थीं चेन पूछताछ में महिलाओं ने बताया कि जहां महिलाओं की भीड़ जुटती है, वह वहां जाकर उनके सोने-चांदी के आभूषण चोरी करती थीं। इंटरनेट मीडिया से कथा की जानकारी पाकर चार-पांच दिन पहले वे दिल्ली से मुजफ्फरनगर आई थीं। यहां कथा के दौरान जब महिलाएं खाना खा रही थीं, तब चार महिलाओं की सोने की चेन चोरी की थी।