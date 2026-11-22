संवाद सूत्र, मुजफ्फरनगर। नगवा गांव में मंढे की दावत में गाजर का हलवा खाने के बाद 140 से अधिक ग्रामीणों की तबीयत बिगड़ गई। महिलाओं और बच्चों समेत बड़ी संख्या में लोगों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत हुई। एक साथ इतने लोगों के बीमार होने से गांव में अफरातफरी मच गई।

मरीजों को अस्पताल पहुंचाया गया। इनमें कई की हालत गंभीर होने पर उन्हें मेरठ रेफर करना पड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें भी गांव पहुंच गईं।



गांव नगवा निवासी पवन सिंह के पुत्र अनंत कुमार की रविवार को शादी होनी है। शादी से पहले शुक्रवार शाम को मंढे की दावत का आयोजन किया गया था। इसमें गांव और आसपास के लोगों ने भोजन किया। खाने में अन्य व्यंजनों के साथ गाजर का हलवा भी परोसा गया था।

ग्रामीणों के अनुसार भोजन करने के कुछ घंटे बाद ही लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। शुरुआत में कुछ लोगों को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत हुई, लेकिन धीरे-धीरे बीमार होने वालों की संख्या बढ़ती चली गई। बताया जा रहा है कि हलवा खाने वाले अधिकांश लोगों की तबीयत खराब हुई।

ग्रामीणों ने बीमार लोगों को बुढ़ाना के अवेंटिस अस्पताल में भर्ती कराया। कई मरीजों की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर उपचार के लिए मेरठ रेफर कर दिया। वहीं, जन्मजेय प्रताप, सुमित, मानवी, अरमान, शगुन, अमरजीत, हरिओम, आयुष, अवनी, पूनम, अवि, सोनू, मोनू और मुकेश समेत कई मरीजों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

हलवे में कच्चा रिफाइंड तेल डालने का आरोप ग्रामीण चंद्रपाल व अन्य ने हलवाई पर गाजर के हलवे में कच्चा रिफाइंड तेल डालने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि हलवा खाने के बाद ही लोगों की तबीयत बिगड़ी। हालांकि बीमारी की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है।