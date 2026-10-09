हिस्ट्रीशीटर मुर्तलिब नेपाल सीमा के पास से गिरफ्तार, बहराइच में मजदूरी कर रहा था सजायाफ्ता

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। मई से लापता चल रहे पुरकाजी निवासी हिस्ट्रीशीटर व हत्या के मामले में सजायाफ्ता मुर्तलिब को पुरकाजी पुलिस ने नेपाल सीमा के पास जनपद बहराइच के रुपईडीहा से गिरफ्तार कर लिया। उसके एक साथी की मदद से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। वह बहराईच जेल से रिहा होने के बाद नेपाल भाग गया था।

फिलहाल रुपईडीहा में एक बैटरी की दुकान पर मजदूरी कर रहा था। सीबीआई ने भी उससे 10 घंटे तक पूछताछ की। हाइकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने मुर्तलिब के लापता होने के मामले में पुरकाजी थाने के अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है।

यह है पूरा मामला पुरकाजी थाने के मुहल्ला जाटान निवासी मुर्तलिब के खिलाफ पुरकाजी सहित विभिन्न जनपदों के थानों में 30 मुकदमे दर्ज हैं। वर्ष 2017 में मंडी कोतवाली पुलिस ने उसे मुठभेड़ में गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा था। मुजफ्फरनगर जेल से उसे बाद में पीलीभीत जेल भेज दिया था।

2012 में पुरकाजी निवासी सरफराज की हत्या के मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा पीलीभीत जेल में रहते हुए हुई थी। बाद में उसे बहराइच जेल में भेजा गया था। वहां से वह चार मई 2026 को हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर रिहा हुआ था। तभी से लापता चल रहा था।

उसके भाई आलम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की थी। याचिका के मुताबिक मुर्तलिब बहराइच जेल से हाईकोर्ट के 17 दिसंबर 2025 के आदेश के बाद चार मई 2026 को जेल से रिहा किया गया था। आरोप है कि जेल से रिहाई के बाद पुरकाजी पुलिस ने मुर्तलिब व उसके पिता शराफत को हिरासत में ले लिया था।

पिता को सात मई को छोड़ दिया गया, मगर मुर्तलिब का उसके बाद कोई पता नहीं चला। हाई कोर्ट के आदेश पर गाजियाबाद सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने पुरकाजी थाने के अज्ञात पुलिसकर्मियों के विरुद्ध अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया था।