महाकुंभ डाक्यूमेंट्री के नाम पर की थी सात करोड़ की ठगी, मुख्य आरोपी इन्द्रजीत नट्टोजी मुंबई से गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। महाकुंभ 2025 पर डॉक्यूमेंट्री तैयार करने के नाम पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (इओडब्ल्यू) ने मुख्य आरोपित इन्द्रजीत नट्टोजी को मुंबई से गिरफ्तार किया है। इओडब्ल्यू के अनुसार आरोपितों ने कूटरचित बिल, फर्जी अनुबंध और भ्रामक दस्तावेजों के माध्यम से करीब सात करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि का गबन किया। परियोजना के लिए 5.60 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया था, लेकिन डाक्यूमेंट्री तैयार नहीं की गई।

मामले की शिकायत मेसर्स आइक्यू की निदेशक पुनीत सिक्का ने की थी। उनके अनुसार दो जनवरी 2025 को महाकुंभ पर डाक्यूमेंट्री निर्माण के लिए मेसर्स आइएनके पिक्चर्स और एमकोड वेंचर्स एलएलपी के साथ अनुबंध हुआ था। परियोजना के तहत जीएसटी समेत 5,60,21,304 रुपये का भुगतान किया गया था।