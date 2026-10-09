बेसिक शिक्षा अधिकारी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करें!...अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पुलिस को आदेश

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने किशोर की आयु निर्धारण के विचाराधीन मुकदमे में गवाही पर नहीं पहुंचने के कारण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) गैर जमानती वारंट जारी कर दिए। सीओ सिटी सिद्धार्थ के. मिश्रा को आदेश दिया कि बीएसए संदीप कुमार को गिरफ्तार कर 12 अक्टूबर को न्यायालय में पेश करें।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप कुमार ने बताया कि नई मंडी के मुहल्ले में वर्ष 2020 को महिला के घर में घुसकर मारपीट करने के साथ हत्या का प्रयास किया गया था। इसका नई मंडी थाने में आरोपितों मोनू, कृष्णपाल, सत्यम, बंटू समेत छह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था। दो आरोपितों को स्वजन ने घटना के समय नाबालिग बताया था। इसको लेकर वादी पक्ष ने दोनों आरोपितों की आयु को लेकर किशोर न्यायालय में मुकदमा दायर किया था। पिछले छह साल से सुनवाई चल रही है।