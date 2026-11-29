जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश की 10वीं रामसर साइट हैदरपुर वेटलैंड इन दिनों प्रकृतिप्रेमियों और सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को लांघकर पहुंचे करीब 20 हजार प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए यहां पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है।

सैलानियों को हैदरपुर वेटलैंड की सैर कराने के लिए स्थानीय युवाओं की इको डेवलपमेंट कमेटी (ईडीसी) ने खास व्यवस्था की है। पर्यटकों को घूमने के लिए यहां ई-रिक्शा, साइकिल की व्यवस्था है तथा दूरबीन भी उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि वे करीब से पक्षियों की गतिविधियों को निहार सकें।

पर्यटकों को खासा रोमांचित कर रहे पक्षी घूमने के बाद सैलानी परिसर में बने सारस कैफे में स्थानीय व्यंजनों का स्वाद भी ले रहे हैं। वेटलैंड में बनी तीन किलोमीटर लंबी नेचर ट्रेल, पांच वॉच टावर, 12 वाच हट और डॉल्फिन पाइंट पर्यटकों को खासा रोमांचित कर रहे हैं। नीले आसमान में उड़ान भरते परिंदों के झुंड देखकर लोग अपने मोबाइल और कैमरों में इन पलों को कैद कर रहे हैं।

पक्षी विशेषज्ञ आशीष लोया ने बताया कि ये प्रवासी पक्षी चीन और मंगोलिया से उड़ान भरकर माउंट एवरेस्ट जैसी दुर्गम पर्वत श्रृंखला को पार करते हुए यहां पहुंचते हैं। अक्टूबर से शुरू हुआ इनके आने का सिलसिला नवंबर के अंत तक 20 हजार के आंकड़े को पार कर गया है।

मुजफ्फरनगर और बिजनौर जिले की सीमा पर 6900 हेक्टेयर में फैले इस वेटलैंड में ग्रेलेग गूज, बारहेडेड गूज, ब्लैक स्टार्क, पाइड एवोसेट, कामन टील, गैडवाल, नार्दर्न शावलर, नार्दर्न पिनटेल, गार्गेनी, टफ्टेड पोचार्ड, ब्लैक नेक्ड स्टार्क, यूरेशियन कर्ल्यू और कामन पोचार्ड जैसी प्रजातियों के झुंड डेरा डाले हुए हैं।