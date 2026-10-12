सुबह-सुबह FSDA की रेड से खलबली: मुजफ्फरनगर में चार लाख रुपये का कुट्टू आटा, धनिया-मसाला सील

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। नवरात्रि के दृष्टिगत खाद्य सुरक्षा विभाग ने जनपद में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। कुट्टू का आटा समेत साबुत एवं पिसे मसालों को संदेह के आधार पर सील किया गया है। लगभग चार लाख रुपये की खाद्य सामग्री की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं मानते हुए बिक्री पर तत्काल रोक लगाई है।

सहायक आयुक्त खाद्य अर्चना धीरान व मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय प्रधान के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग टीम द्वारा छपार में स्थित संदीप सिंह के प्रतिष्ठान संदीप ट्रेडर्स से खाद्य पदार्थ कुट्टू का आटा, हल्दी पाउडर, किशमिश व सॉस के एक-एक नमूने, गुणवत्ता में संदेह के आधार पर 2,000 का 20 किलो कुट्टू का आटा सीज किया गया।