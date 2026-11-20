जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने और अवैध हथियार रखने के 17 साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-1 ने चार आरोपितों को दोषमुक्त कर दिया।

न्यायालय ने अभियोजन द्वारा पेश किए साक्ष्यों को अपर्याप्त और अविश्वसनीय माना। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बसों में बैग-अटैची चोर गिरोह को गिरफ्तार किया था। न्यायालय ने सुनवाई के बाद निर्णय सुनाया है।

अभियोजन के अनुसार 21 दिसंबर 2009 को एसआइ अमन सिंह एंटी आटो थेफ्ट सेल की टीम के साथ वांछित अपराधियों की तलाश में निकले थे। रोडवेज बस स्टैंड के पास से सूचना मिली कि जीआईसी मैदान में पुराने स्टेज के पास सात-आठ बदमाश बैठे हैं।

ये सभी बसों में यात्रियों के बैग समेत अटैची चोरी करने वाला गिरोह बताया था। पुलिस का दावा था कि बदमाशों ने पुलिस को देखते ही जान से मारने की नीयत से दो फायर किए। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर सुबह करीब 5:20 बजे सात लोगों को गिरफ्तार किया था।

पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से तमंचे, कारतूस, चाकू, नकदी और मोबाइल फोन बरामद होने का दावा किया था। इस मामले में वसीम, राशिद, सरफराज, सलीम, इमरान उर्फ वकील, शमशाद और अखलाक के खिलाफ अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए थे।