हरियाणा की बेटियों ने डाक कांवड़ में दिखाया दमखम, हाईवे पर 300 KM दौड़ीं 14 फुटबॉल खिलाड़ी 

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। आस्था के पथ पर अनेक रूप देखने को मिले हैं। मन और मतभेद भुलाकर बाबा भोलेनाथ के भक्त एक नाम से पुकारते हुए जयकारा लगाते नजर आए। वहीं डाक कांवड़ में बेटियों ने भी दमखम दिखाया है।

फुटबाल के मैदान के अलावा भक्ति के पथ पर दौड़ लगाकर लड़कों को पछाड़ दिया। हरियाणा के भिवानी के गांव ढाणी की 14 फुटबाल खिलाड़ी महादेव का जलाभिषेक करने का प्रण लेकर डाक कांवड़ लाई हैं। दिल्ली-देहरादून हाईवे से बेटियों का जत्था गुजरा तो सब देखते रह गए।

हरिद्वार में हरकी पैड़ी से गंगाजल उठाने के दौरान विधिवत पूजा करतीं डाक कांवड़िया फुटबाल खिलाड़ी। सोशल मीडिया फुटबाल के मैदान में चार साल पहले बनी डाक कांवड़ लाने की योजना को खिलाड़ियों के कोच कालूराम ने सहयोग दिया। इस बार भी ढाणी गांव की सगी बहनों नेहा, प्रीति और निधि फोगाट ने डाक कांवड़ से गंगाजल लाने का प्रण लिया। इसके बाद अपनी साथी खिलाड़ियों को साथ जोड़कर भोलेनाथ के लिए कांवड़ लाने का सिलसिला आरंभ किया।

तीनों बहनों के साथ अभ्यास करने वाली 11 और खिलाड़ी इस मुहिम से जुड़ गईं। ग्रामीणों और स्वजन ने भी बेटियों के साहसिक कदम का स्वागत किया। बेटियों ने सोमवार सुबह सवा छह बजे विधिवत गंगाजल उठाया और बिना रुके दौड़ना शुरू कर दिया।