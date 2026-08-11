VIDEO: शुभम के थकने पर सलीम बना सहारा, उठा ली उसकी 101 लीटर जल की कांवड़; दिखा दोस्ती और सामाजिक समरसता का रंग

जागरण संवाददाता, शामली। कांवड़ यात्रा के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द और अटूट दोस्ती की एक अनोखी मिसाल सामने आई है। जहां एक ओर कांवड़ मार्ग पर शिवभक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। वहीं, नगर के एक मुस्लिम युवक ने अपने मित्र की मदद के लिए मंगलौर से मुजफ्फरनगर के बीच कांवड़ उठाकर सौहार्द की मिसाल दी।

थानाभवन नगर के मुहल्ला रोगनग्रान (नई घासमंडी) निवासी रईस अहमद के पुत्र सलीम मंसूरी का कांवड़ उठाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। सलीम ने खुद भगवा वस्त्र धारण कर हरिद्वार मार्ग पर अपने हिंदू मित्रों के साथ इस पवित्र सफर में सहभागिता की। मुहल्ला नबीपुर निवासी उसका मित्र शुभम उर्फ धुम्मा चार साल से कांवड़ लेकर आता है। इस बार उनके साथ सलीम भी गया था।

शुभम हरिद्वार से 101 लीटर जल का कलश लेकर कांवड़ यात्रा पर निकला था। रास्ते में मंगलौर के पास शुभम थकान के कारण आगे बढ़ने में असमर्थ महसूस करने लगा, तो सलीम सहारा बना। सलीम ने कांवड़ उठाकर करीब 10 किमी तक पैदल यात्रा तय की। सलीम ने अपने इस सफर के पलों को स्वयं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किया है।

वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र के लोग सलीम की सराहना कर रहे हैं और इसे सामाजिक समरसता व पक्की दोस्ती की अद्भुत नजीर बता रहे हैं। शुभम मंगलवार को थानाभवन के कचोरीनाथ मंदिर में जलाभिषेक करेगा, जबकि उसका साथी केवल उसका सहारा बनने के लिए उसके साथ गया था। वह जलाभिषेक नहीं करेगा।

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