'जब तक सांसें, तब तक महादेव': ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे हरिद्वार से मुजफ्फरनगर कांवड़ लेकर पहुंचे 60 साल के परशुराम 

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हों? यदि मन में महादेव की आस्था है तो मंजिल मिल ही जाती है। कांवड़ यात्रा के दौरान ऐसी ही भक्ति की बेहद मार्मिक तस्वीर सामने आई, जहां बीमारी पर आस्था भारी पड़ी।

गांव नरा निवासी परशुराम शर्मा दो साल से फेफड़ों के संक्रमण की बीमारी से जूझ रहे हैं और ऑक्सीजन सिलिंडर पर निर्भर रहते हैं। इसके बावजूद वह स्कूटी पर दो ऑक्सीजन सिलिंडर लेकर हरिद्वार से गंगाजल लाए। परशुराम का कहना है कि हरिद्वार से कांवड़ लेकर आए हैं। एक पल के लिए भी आक्सीजन हटाना संभव नहीं है। उन्होंने कांवड़ यात्रा का संकल्प लिया और हरिद्वार से मुजफ्फरनगर तक की राह तय कर ली। बागपत के पुरा महादेव मंदिर पर जलाभिषेक करने की इच्छा थी, लेकिन मंदिर ऊंचाई पर है, इसलिए आक्सीजन सिलेंडर के साथ वहां तक नहीं जा सकते। लिहाजा शिवचौक पर शिवरात्रि पर जलाभिषेक करने का निर्णय लिया।

60 वर्षीय परशुराम मूल रूप से नरा के रहने वाले हैं और काफी समय से हरिद्वार में रहते हैं। इससे पूर्व भी कांवड़ लेकर आए हैं। उनका कहना है कि बीमारी और परेशानियां जिंदगी का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन मन में दृढ़ विश्वास और महादेव के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो सभी समस्या का समाधान है। कहा कि जब तक सांसें चलती रहेंगी महादेव का गुणगान करते रहेंगे।