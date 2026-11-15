बेसहारा गायों ने की पशुपालकों की मौज: घर में दूध दे रही गाय, सरकार दे रही खुराक, हर महीने 28 लाख रुपये

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। जनपद में बेसहारा गोवंश की समस्या का काफी हद तक समाधान हुआ है। इसकी वजह यह है कि छह हजार गोवंश गौशालाओं में संरक्षित हैं और 1,900 गाय सुपुर्दगी में दी गई हैं। ये गाय पशुपालकों के यहां दूध दे रही हैं, जिससे वह भरण पोषण समेत परिवार की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। प्रत्येक गाय पर प्रतिदिन 50 रुपये सरकार वहन कर रही है। धनराशि सीधे पशुपालक के बैंक खाते में पहुंच रही हैं।

जनपद में कुल 2.10 लाख गोवंश हैं। इनमें से छह हजार गोवंश गौशालाओं में संरक्षित हैं। वर्तमान में जिले में केवल 27 गोवंश हैं, जबकि दो साल पहले संख्या 65 थी।

शासन के निर्देश पर बड़ी संख्या में गोशालाओं को बंद कर दिया गया और इनमें संरक्षित गोवंश को दूसरी गोशालाओं की क्षमता वृद्धि करके संरक्षित किया गया है। गोशालाओं में गाय, बछड़े, बछिया और सांड हैं। 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से किया जा रहा सुपुर्दगी में दी गाय पर भुगतान वहीं पशुपालन विभाग ने टैगिंग करके 1,900 गाय पशुपालकों को सुपुर्दगी में दी हैं। अधिकांश पशुपालक महिलाएं हैं। इनका चयन आर्थिक स्थिति को देखते हुए ग्राम पंचायत प्रशासक और सचिव की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। एक पशुपालक को अधिकतम चार गाय सुपुर्दगी में देने का प्रावधान हैं। इस योजना का लाभ जनपद में एक हजार से अधिक पशुपालक लाभ उठा रहे हैं।