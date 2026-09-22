2027 विधानसभा चुनाव में कमल खिलाना है... मुजफ्फरनगर में नितिन नवीन ने दिया कार्यकर्ताओं को संदेश

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का खतौली चीतल ग्रांड समेत हाईवे स्थित टाटा मोटर्स और रोहाना टोल प्लाजा पर भाजपाइयों ने स्वागत किया। उनके काफिले पर फूल बरसाए। साथ में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का भी स्वागत किया। टाटा मोटर्स पर स्वागत के दौरान उन्होंने खुले वाहन में खड़े होकर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया।

नितिन नवीन ने कहा कि 2027 के लिए संदेश देना है। विधानसभा चुनाव में फिर से कमल खिलाना है। भाजपा के प्रतिनिधियों को जितना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं का भव्य स्वागत के लिए आभार जताया। इसके साथ ही भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए।