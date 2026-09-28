एशियन गेम्स: रेडर अर्जुन देशवाल की अगुवाई में भारत ने कबड्डी में जीता स्वर्ण, गांव में जश्न का माहौल
भारतीय कबड्डी टीम ने अर्जुन देशवाल के शानदार प्रदर्शन से एशियन गेम्स 2026 में स्वर्ण पदक जीता, ईरान को 40-35 से हराया।
HighLights
अर्जुन देशवाल ने एशियन गेम्स 2023 में भारत को कबड्डी स्वर्ण दिलाया।
फाइनल में ईरान को 40-35 से हराकर शानदार जीत दर्ज की।
मुजफ्फरनगर के बसेड़ा गांव में अर्जुन के आगमन पर भव्य स्वागत।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी अर्जुन देशवाल ने जापान में आयोजित एशियन गेम्स 2026 के कबड्डी फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 रेड पाइंट्स हासिल किए, जिससे भारतीय कबड्डी टीम ने ईरान 40-35 के अंतर से हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है। इससे पैतृक गांव बसेड़ा में जश्न मनाया गया।
स्वजन बेहद गौरवान्वित है, वही ग्रामीण भी अर्जुन की उपलब्धि पर बेहद उत्साहित है। उनकी आवास पर बधाई देने वालों का दिनभर तांता लगा रहा। वह 2023 एशियन गेम्स के भी स्वर्ण पदक विजेता है। मंगलवार को अर्जुन के जनपद आगमन पर छपार टोल प्लाजा से बसेड़ा गांव तक ग्रामीणों के द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा।
बचपन से ही दिखाया प्रतिभा के जौहर
क्षेत्र के गांव बसेड़ा निवासी किसान चरण सिंह देशवाल के बड़े पुत्र अर्जुन देशवाल का जन्म सात जुलाई 1999 को हुआ था। उन्होंने छह वर्ष की उम्र में ही कबड्डी खेलना आरम्भ कर दिया था। जनता जनार्दन इंटर कॉलेज बसेड़ा व हैरिटेज पब्लिक स्कूल बसेडा की टीम से खेलते हुए ही अपनी प्रतिभा के जौहर दिखाने शुरू कर दिए। इसके बाद कबड्डी कोच धमेन्द्र देशवाल ने गांव के ही प्राइमरी स्कूल में बने कबड्डी के मैदान पर उनकी प्रतिभा को तरासने का काम किया।
भारतीय सेना में चयन
अर्जुन के पिता चरण सिंह बताते हैं कि वह पहली बार 2015 में मंडल स्तर पर कबड्डी खेलने गया था, जहां पर वह दूसरे नंबर पर रहा। इसके बाद उसने गांव में ही जमकर प्रैक्टिस कर खूब पसीना बाहा और 2016 में उसका चयन प्रदेश की कबड्डी टीम में हुआ। प्रदेश की टीम की ओर से खेलते हुए बेस्ट रेडर का खिताब जीता। खेल कोटे के आधार पर 2018 में उसका चयन भारतीय सेना में हो गया और रुड़की में तैनाती हुई।
एशियन गेम्स में अहम भूमिका
रुड़की बिजी व सर्विस के लिए खेलते हुए उसने गोल्ड व सिल्वर मेडल अपने नाम किए। 2022 व 2023 में प्रो कबड्डी लीग में जयपुर पिंक पैंथर्स की ओर से खेलते हुए बेस्ट खिलाड़ी चुने गए। इसके बाद 2023 में अर्जुन का चयन भारतीय कबड्डी टीम में हुआ और उसने चीन में सम्पन्न हुए एशियन गेम्स में भारत को स्वर्ण पदक विजेता बनाने में अहम भूमिका निभाई। और 2023 में ही कोरिया में एशियन चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता बने। 2024 में प्रदेश सरकार ने उन्हें डीएसपी नियुक्त करते हुए मुरादाबाद में तैनाती दी।
अर्जुन का शानदार प्रदर्शन
शनिवार को खेले गए फाइनल मैच में अर्जुन ने शानदार प्रदर्शन किया। एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने का जश्न बसेडा में मनाया गया। अर्जुन के आवास पर मैच देखने की व्यवस्था की गई थी। मैच जीतते ही स्वजन व ग्रामीणों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। पिता चरण सिंह, माता सीमा देशवाल, पत्नी नेहा चौधरी, छोटी बहन किरण व बुआ बाला अर्जुन की उपलब्धि पर गौरवान्वित हैं।
यह भी पढ़ें- एशियन गेम्स 2026: महिला डिस्कस थ्रो के फाइनल में नारनौल की बेटी सान्या यादव का पदक पर निशाना
यह भी पढ़ें- कितनी पढ़ी-लिखी हैं 18 वर्षीय अनाहत सिंह, एशियन गेम्स में स्क्वैश महिला सिंगल्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली बनीं पहली खिलाड़ी