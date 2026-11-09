मुरादाबाद में चाय की दुकान पर बैठे लोगों पर फायरिंग, एक की मौत

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मंझोला क्षेत्र के जीरो पाइंट स्थित खातिरदारी कैंटीन पर रविवार रात बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने एक युवक को निशाना बनाकर गोली चला दी। इस दौरान युवक के पीछे हटने से गोली पास में बैठे अब्दुल्ला को जा लगी। गोली लगने से अब्दुल्ला गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

उबैद कालिया को निशाना बनाकर चलाई गई गोली अब्दुल्ला को लगी पाकबड़ा के शनिवार का बाजार निवासी उबैद कालिया, जुमेरात का बाजार निवासी अयान और बाबर तथा मुल्लानों वाला निवासी अब्दुल्ला जीरो पाइंट स्थित खातिरदारी कैंटीन पर चाय पीने गए थे। सभी कैंटीन पर बैठकर चाय पी रहे थे।