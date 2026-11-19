जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। स्वगणना के प्रति जागरूकता का संदेश देने के लिए बुधवार को सोनकपुर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्पोर्ट्स स्टेडियम में खिलाड़ियों ने रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया।

इसके बाद धोनी इलेवन और विराट इलेवन के बीच 30-30 ओवर का मैत्री क्रिकेट मैच खेला गया। इसमें विराट इलेवन ने तीन विकेट से जीत दर्ज की। रैली स्टेडियम से शुरू हुई रैली जीएसटी चौराहा, सीएल गुप्ता स्कूल होते हुए अंबेडकर पार्क पहुंची और वापस स्टेडियम पर समाप्त हुई।

मैत्री मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए धोनी इलेवन ने 27.2 ओवर में सभी विकेट खोकर 194 रन बनाए। चौधरी अभि ने 34, देव ने 27 और अब्दुल रज्जाक ने 21 रन बनाए। विराट इलेवन की ओर से नीरज और सोहराब ने तीन-तीन विकेट लिए।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी विराट इलेवन ने 28.2 ओवर में सात विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। विशाल ने नाबाद 82 रन की शानदार पारी खेली, जबकि प्रांजल, राज कोहली और कृष्णा देव ने 22-22 रन बनाए। धोनी इलेवन के पारस ने तीन विकेट लिए।