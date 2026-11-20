संवाद सूत्र, भगतपुर (मुरादाबाद)। जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर उत्तराखंड के उधमसिंह नगर की सीमा से सटे वीरपुर फतेहउल्लापुर गांव पिछले 44 दिनों से अंधेरे में डूबा है। यूपी के ठाकुरद्वारा विधानसभा के इस गांव की बिजली आपूर्ति उत्तराखंड सरकार ने ठप कर दी है। जिससे परेशान गांव के लोग अब बिजली के लिए विभाग के अफसरों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो सका है।

हालांकि गांव के करीब 100 लोगों ने उत्तर प्रदेश में नए बिजली कनेक्शन को आवेदन किया है, 15 ग्रामीणों ने कनेक्शन के लिए धनराशि भी जमा कर दी है। अब बिजली आपूर्ति शुरू होने का इंतजार है। वीरपुर फतेहउल्लापुर गांव अब तक उत्तराखंड की बिजली से रोशन हो रहा था। गांव में बिजली साल 1977 में चौधरी भूराज सिंह (बाबूजी) नेताजी के प्रयासों से आई थी। ग्रामीणों के अनुसार उत्तराखंड से अलग होने के बाद यह गांव उत्तरप्रदेश में आ गया। पिछले दिनों उत्तराखंड पावर कारपोरेशन की बैठक में गांव में बिजली की खपत ज्यादा दिखाई दी। उत्तराखंड पावर कार्पोरेशन के अधिकारियों ने निर्णय लेते हुए सात अक्टूबर 2026 से बिजली आपूर्ति बंद कर दी है। जिसके बाद गांव के लोग बिजली न मिलने से परेशान है। दीपावली से पहले रुद्रपुर में हुई एक बैठक में उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी ने जिला रामपुर और मुरादाबाद के बिजली विभाग के अधिकारियों को बुलाकर साफ कर दिया था कि आप अपने क्षेत्र में बिजली सप्लाई करने के लिए स्वतंत्र हैं।