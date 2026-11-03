दिवाली के लिए सड़कों पर उतरेगा यूपी रोडवेज बसों का बेड़ा, दिल्ली सहित प्रमुख शहरों के लिए बढ़ेंगे गाड़ियों के फेरे

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। दीपावली पर घर पहुंचने की जल्दी और त्योहार के बाद लौटने की चिंता, यात्रियों की इस परेशानी को देखते हुए रोडवेज ने बसों का इंतजाम बढ़ा दिया है। दिल्ली से मुरादाबाद और आसपास के शहरों में आने वालों को बसों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने मुरादाबाद परिक्षेत्र से नौ प्रमुख मार्गों पर 280 अतिरिक्त बस सेवाएं चलाने का फैसला किया है। छह से 15 नवंबर तक यात्रियों की भीड़ के हिसाब से बसों के अतिरिक्त फेरे लगाए जाएंगे।

मुरादाबाद रीजन से नौ मार्गों पर 280 अतिरिक्त बसें चलेंगी क्षेत्रीय प्रबंधक अम्बरीन अख्तर ने बताया कि त्योहार पर सबसे ज्यादा दबाव दिल्ली और हरिद्वार मार्ग पर रहने की संभावना है। इसे देखते हुए दिल्ली-रामनगर मार्ग पर सर्वाधिक 53 अतिरिक्त सेवाएं निर्धारित की गई हैं। हरिद्वार-बरेली मार्ग पर भी 53 सेवाएं लगाई जाएंगी। दिल्ली-कोटद्वार मार्ग पर 40, दिल्ली-बरेली और दिल्ली-लखनऊ मार्ग पर 30-30 तथा दिल्ली-हल्द्वानी मार्ग पर 26 अतिरिक्त सेवाएं संचालित होंगी।