मुस्तफा मस्जिद पर सिसासत गर्म: सपा के बाद कांग्रेस भी आई सामने, अब 25 को सुनवाई
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मुरादाबाद की मुस्तफा मस्जिद विवाद में एंट्री करते हुए एमडीए के नोटिस पर सवाल ...और पढ़ें
HighLights
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मुस्तफा मस्जिद विवाद में एंट्री की।
उन्होंने एमडीए नोटिस पर सवाल उठाए, सीएम योगी से नक्शा मांगा।
सरकार पर हिंदू-मुस्लिम तनाव पैदा करने और कमीशनखोरी का आरोप लगाया।
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय (टीएमयू) की दीवार से सटी मुस्तफा मस्जिद प्रकरण में सियासत गर्म हो गई है। समाजवादी पार्टी के बाद कांग्रेस भी आगे आई है। खुद कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के मुखिया अजय राय शुक्रवार को मुस्तफा मस्जिद पहुंचे और एमडीए की नोटिस पर सवाल खड़े करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ से मुख्यमंत्री आवास का नक्शा तक मांग लिया।
अजय राय ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास का नक्शाा देश व प्रदेश की जनता के सामने रखें। प्रकरण को उन्होंने सहारनपुर में मस्जिद ध्वस्तीकरण से जोड़ते हुए कहा कि वहां ध्वस्तीकरण नहीं सील का आदेश था। फिर भी सरकार ने जल्दबाजी में कार्रवाई की। अब यहां भी ऐसी तैयारी मालूम दे रही है। मगर, ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। आधी रात को भी जरूरत पर कांग्रेस का एक-एक कार्यकर्ता खड़ा रहेगा।
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी का एक-एक सिपाही डटा रहेगा। नाकामी छिपाने के लिए हिंदू-मुसलमान में तनाव पैदा करने का खेल नहीं चलेगा। जहां मस्जिद की बात होगी वहां हिंदू भाई खड़ा होगा और जहां मंदिर की बात होगी वहां मुस्लिम भाई खड़े होंगे।
प्रदेश सरकार पर श्मशान पर भी कमीशनखोरी का आरोप लगाया। कहा कि जिन पर पहले से ही ताबूत की कमीशनखोरी का आरोप है। उन्हें जनता समझ चुकी है।
एमडीए की ओर से मस्जिद को जारी किया गया है नोटिस, 25 को है सुनवाई
मुस्तफा मस्जिद को एमडीए की ओर से 21 अगस्त को पहला नोटिस जारी किया गया था। तीन सितंबर तक मस्जिद प्रबंधन को जवाब देना था। मगर, जवाब ना आने की दशा में आठ सितंबर को दूसरा नोटिस जारी किया गया और सुनवाई के लिए 25 सितंबर की तारीख तय की गई। नोटिस का जवाब पहुंचता, सुनवाई का नंबर आता। इससे पहले ही सपा सांसद रुचि वीरा ने एमडीए के नोटिस पर सवाल खड़े किये।
दिशा की बैठक में सांसद रुचि वीरा ने कहा कि वर्ग विशेष के लोगों को परेशान करने के लिए जानबूझकर ऐसा खेल किया जा रहा है। हमें भी पता है शहर में कहां-कहां अवैध गतिविधियां व निर्माण हैं? हम उनकी सूची देंगे। एमडीए उस पर भी कार्रवाई करें।
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सपा सांसद रुचि वीरा व पूर्व सांसद डॉ. एसटी हसन भी उठा चुके हैं सवाल
पूर्व सांसद एवं सपा के वरिष्ठ नेता डॉ. एसटी हसन ने भी सवाल खड़े किये। मामला शांत होता कि शुक्रवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की एंट्री से मामला गर्म हो गया है। वह मस्जिद पर करीब आधे घंटे रुके। कार्यकर्ताओं से भी बात की। फिर नोएडा के लिए रवाना हो गए। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी जुटे। वह कांग्रेस नेता हाजी इकराम कुरैशी के बड़े भाई हाजी कुरबान की मौत पर भूड़ा चौराहा स्थित उनके आवास पर भी पहुंचे।