मुरादाबाद में स्वाइन फ्लू का बढ़ता प्रकोप: अपर नगर आयुक्त और अध्यापिका समेत चार संक्रमित, अब तक 36 केस और दो की मौत

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। जिले में स्वाइन फ्लू संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। अपर नगर आयुक्त और उनके परिवार के दो सदस्यों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। तीनों ही होम आइसोलेट हैं। वहीं, छजलैट के कोठी खिदमतपुर की अध्यापिका भी संक्रमित हैं। उन्हें पांच दिन से बुखार-खांसी की समस्या हो रही थी।

पांच दिन से आ रहा था बुखार-खांसी, प्राइवेट लैब में कराई जांच प्राइवेट चिकित्सक से परीक्षण कराने के बाद जांच कराने पर स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई। अध्यापिका को स्वजन ने जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। वहीं, जिला अस्पताल में 10 एंटीजन और एक आरटीपीसीआर जांच कराई गई। सभी की रिपोर्ट निगेटिव रही।