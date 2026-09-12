AMU में ब्लैकमेलिंग का सनसनीखेज मामला: छात्र को बंधक बनाकर पीटा, अश्लील वीडियो बनाया; एक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। Aligarh News: अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी (एएमयू) के वीएम हॉल में एएमयू कर्मी के पुत्र को बहला फुसलाकर, मारपीट व अश्लील वीडियो बनाकर, मारपीट कर ब्लैकमेल करने के आरोप में एक छात्र शाहजिल को गिरफ्तार किया है। यह छात्र एएमयू में बीबीए का छात्र है। उसके साथ में कुछ हिस्ट्रीशीटर और बताए जा रहे हैं। उनकी तलाश जारी है। इस मामले में शाजिल सहित चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है।

थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अनौना हाउस निवासी एक व्यक्ति एएमयू में प्रॉक्टर ऑफिस में कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने तहरीर में कहा कि 17 अगस्त को उनके पुत्र को विकारुल मुल्क हाल (वीएम हॉल) में मुलाकात करने के लिए एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बुलाया गया था।

पिता का निर्वस्त्र कर यौन उत्पीड़न का भी आरोप, एक छात्र गिरफ्तार आरोप है कि कमरे में पहले से कई अज्ञात व्यक्ति बैठे हुए थे। पुत्र को कमरे में अवैध रूप से बंधक बना लिया गया। क्रूरतापूर्वक मारपीट भी की और उसे निर्वस्त्र भी किया गया। शारीरिक और मानसिक रूप से गंभीर यातनाएं दी गईं। जेब में रखे 5600 रुपये भी छीन लिए। मेरे पुत्र के अश्लील व आपत्तिजनक वीडियो बनाए गए। जबरन अश्लील कृत्य स्वीकार करने और पुलिस को सूचना न देने का दबाव बनाया।

इतना ही नहीं बड़ी धनराशि न देने पर अश्लील वीडियो बनाकर सार्वजनिक करने और पारिवारिक प्रतिष्ठा खत्म करने की धमकी दी। ऐसा भी वीडियो रिकॉर्ड कराया कि वह पूरी तरह ठीक है और कोई घटना नहीं हुई है। मेरे बेटे को भयभीत कर बड़ी धनराशि स्थानांतरित कराई गई है।