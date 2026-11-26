जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मंडल से दिल्ली जाने वाले माल के रास्ते में अब ट्रक का माडल भी बड़ी बाधा बन गया है। बीएस-4 मानक वाले ट्रक दिल्ली की सीमा तक अभी तो जैसे-तैसे पहुंच जाते हैं लेकिन, अब पूरी तरह पाबंदी लगाने की तैयारी है। माल राजधानी भेजने के लिए अब बीएस-6 वाहन चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली में केवल बीएस-6 वाहनों को प्रवेश देने की व्यवस्था सख्ती से लागू करने पर जोर दिया है।

इससे मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, बिजनौर और संभल के ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े लोगों की चिंता बढ़ गई है। पुराने ट्रक मालिकों के सामने अब वाहन बदलने की चुनौती है तो कारोबारियों को माल ढुलाई महंगी होने का डर सता रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एनसीआर में वायु प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान कहा कि पूरे एनसीआर में बीएस-6 वाहनों की अनिवार्यता लागू करना संभव नहीं है तो कम से कम दिल्ली में केवल बीएस-6 वाहनों को ही प्रवेश मिलना चाहिए।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्रदूषण फैलाने वाले वाणिज्यिक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश से रोकने के लिए दीर्घकालिक योजना बनाने की जरूरत भी बताई यानी राजधानी में पुराने वाहनों को लेकर पहले से लागू प्रतिबंध के कड़ाई से पालन पर अदालत का जोर है।

जय भारत ट्रांसपोर्ट के मालिक गगन खेत्र पाल बताते हैं कि दिल्ली तक माल पहुंचाने के लिए बीएस-6 ट्रक ही भेजे जा रहे हैं। गजरौला के आगे हापुड़ जिले से एनसीआर शुरू होता है। वहां से ही बीएस-4 वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध है।

ऐसे में पुराने ट्रकों से दिल्ली तक माल पहुंचाना संभव नहीं है। उनका कहना है कि यदि एनसीआर में बीएस-4 वाहनों को भी प्रवेश की अनुमति मिल जाए तो उन ट्रांसपोर्टरों को राहत मिलेगी, जो आर्थिक तंगी के कारण पुराने वाहन बेचकर बीएस-6 ट्रक नहीं खरीद पा रहे हैं।