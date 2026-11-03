श्रीराम के जन्मस्थान पर बयान देकर बैकफुट पर आए ST हसन, कालिख पोत प्रदर्शन के बाद बोले- 'राम भारत के आदर्श'

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। भगवान श्रीराम को लेकर दिए गए बयान ने समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डा. एसटी हसन को मुश्किल में डाल दिया है। बयान के इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद शुरू हुआ विरोध अब राजनीतिक सरगर्मी में बदल गया है। हिंदू संगठनों के सड़क पर उतरने, पोस्टर पर कालिख पोतने और पुलिस से शिकायत करने के बाद पूर्व सांसद ने माफी मांग ली है।

उनका कहना था कि हालात सभी को पता हैं। श्रीराम पूरे भारत के लिए आदर्श हैं। इंसानियत के लिहाज से हम सभी उनकी इज्जत करते हैं। अगर मेरे बयान से किसी की आस्था को ठेस पहुंची है तो क्षमा चाहता हूं।