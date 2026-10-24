उत्तराखंड से मुरादाबाद आ रही शहीद एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में लगी आग, नगीना स्टेशन के पास मची भगदड़

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। लक्सर से मुरादाबाद की ओर आ रही शहीद एक्सप्रेस के स्लीपर कोच एस-6 में शुक्रवार रात आग लगने से यात्रियों में दहशत फैल गई। नगीना रेलवे स्टेशन के पास रात करीब 11:15 बजे कोच में धुआं उठने लगा।

स्थिति बिगड़ती देख करीब 80 यात्री कोच से उतर गए। आग की चपेट में आने से कुछ यात्रियों के बैग जल गए। ट्रेन में उपलब्ध अग्निशमन यंत्रों की मदद से आग पर काबू पाया गया। रेलवे की टीम ने जांच और मरम्मत के बाद रात 11:50 बजे ट्रेन को मुरादाबाद के लिए रवाना कर दिया।

चार्जिंग साकेट के पास शार्ट सर्किट होने से आग लगने की आशंका है। कोच में धुआं भरने पर यात्रियों को सुरक्षा के लिहाज से नीचे उतार दिया गया। सूचना मिलने पर रेलवे पुलिस, स्थानीय थाना पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। इस दौरान कोच में बिजली की आपूर्ति और तारों की जांच की गई।