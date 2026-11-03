शहीद एक्सप्रेस आग हादसा: फोरेंसिक रिपोर्ट में खुलासा, इस चीज की वजह से S-6 कोच में फैली थी आग

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। नगीना के पास 24 अक्टूबर को शहीद एक्सप्रेस के एस-6 कोच में लगी आग की वजह गंधक-पोटाश ही थी। जले हुए बैग की फोरेंसिक जांच रिपोर्ट मंगलवार को आरपीएफ को मिल गई। इसमें गंधक-पोटाश की मामूली मात्रा मिलने की पुष्टि हुई है।

हालांकि, आग लगने के कारणों की जांच के दौरान ही प्रथम दृष्टया गंधक-पोटाश से आग लगने की आशंका जताई गई थी। आरोपित ने भी पूछताछ में इसकी बात कबूल की थी। घटना 24 अक्टूबर की रात 11:15 बजे नगीना के पास हुई थी। शहीद एक्सप्रेस के एस-6 कोच में अचानक आग लगने से यात्रियों में अफरातफरी मच गई थी। सूचना पर ट्रेन को रोका गया और करीब 80 यात्रियों को नगीना स्टेशन पर उतारा गया था। आग की चपेट में आने से कोच की एक बर्थ का कुछ हिस्सा जल गया था। समय रहते आग पर काबू पा लेने से बड़ा हादसा टल गया था।

घटना के बाद आरपीएफ ने आग लगने के कारणों की जांच शुरू की थी। नगीना से मुरादाबाद जंक्शन तक की जांच में गंधक-पोटाश को आग की वजह माना गया। साक्ष्य जुटाने के लिए जले हुए बैग को फोरेंसिक जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया था।