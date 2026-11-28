जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के निर्माण में शुक्रवार को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) ने रुद्रप्रयाग में टनल-14 की 6.59 किलोमीटर लंबी मुख्य सुरंग का सफल ब्रेकथ्रू किया। सुरंग के दोनों छोरों से की गई खुदाई पूरी होने के बाद दोनों हिस्से आपस में मिल गए।

हिमालय की चुनौतीपूर्ण भूगर्भीय परिस्थितियों और आबादी वाले क्षेत्रों के नीचे से सुरंग निर्माण का कार्य तकनीकी दक्षता के साथ पूरा किया गया।टनल-14 में सुमेरपुर स्थित पोर्टल-1 की ओर से 4.7 किमी और मरोड़ा स्थित पोर्टल-2 की ओर से 1.79 किमी खोदाई की गई।

पोर्टल-1 की ओर आबादी के नीचे करीब 110 मीटर लंबी ट्रिपल ट्रैक सुरंग बनाने में प्री-एक्सकेवेशन और मल्टी-ड्रिफ्टिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया। यहां मिट्टी ढीली और ऊपर चट्टानों की परत कम थी। पोर्टल-2 की ढलान को सुरक्षित करने के लिए माइक्रोपाइल, राक बोल्ट और कंसोलिडेशन ग्राउटिंग तकनीक अपनाई गई। निर्माण के दौरान आसपास की बस्तियों की सुरक्षा के लिए नियंत्रित ब्लास्टिंग केवल दिन में की गई। सीनियर डीसीएम महेश यादव ने बताया कि परियोजना पूरी होने पर उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में रेल संपर्क मजबूत होगा। मुरादाबाद मंडल में स्पेशल ट्रेनों के संचालन में 25 प्रतिशत वृद्धि यात्रियों की बढ़ती मांग और अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए मुरादाबाद रेल मंडल में ट्रेन आन डिमांड (टीओडी) स्पेशल ट्रेनों के संचालन में करीब 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।